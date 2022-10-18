. Никита Пресняков сам себя выгнал из страны
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Никита Пресняков сам себя выгнал из страны

Никита Пресняков сам себя выгнал из страны
Алена Жигалова высказалась о побеге певца Никиты Преснякова. Сам внук Аллы Пугачевой отказался комментировать ситуацию. Недавно в Сети появились слухи о том, что Никита Пресняков получил повестку в рамках частичной мобилизации в стране. Поговаривали, что внука Аллы Пугачевой забрали прямо из театра.
Позже выяснилось, что новость оказалась банальной сплетней. Сам артист отказался комментировать ее, а вот Алена Жигалова поспешила высказаться. «Он сам себя погнал прочь из нашей страны. Уже выяснилось, что его не мобилизовывали. А также стало известно, что сейчас его нет в России, он где-то прячется. Видели на границе в Эстонией. Где Никита — неизвестно, на связь он так и не вышел. Кстати, стало понятно, что в России он оставил свою жену Алену Краснову», — заявила журналистка в шоу «Алена блин! говорит».
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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