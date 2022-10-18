. Никита Пресняков уже начал распродавать недвижимость

Певец Никита Пресняков видимо решил окончательно попрощаться с Россией. Внук Аллы Пугачевой на третий день частичной мобилизации в России покинул страну. Никита пешком пересек границу с Эстонией. Актер фильма «Ёлки» не раскрывает, где он сейчас находится. По одним данным, Пресняков проживает в Литве, по другим – в США. Лидер группы Multiverse является владельцем земельного участка и построенного на нем одноэтажного здания в станице Краснодарского края. Сейчас по этому адресу расположен магазин популярной торговой сети. На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление. Хозяин просит за имущество 20 млн рублей.«Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт. С предложениями забрать за 17 или 18 млн: не тратьте время, ищите в другом месте. Или постройте сами», — указано в объявлении. Очевидно, участок Никиты Преснякова на Кубани связан с бизнес-проектами Аллы Борисовны, указывает «КП». В начале 2000-х она владела заводом в Крымске, на котором выпускали чипсы «АБ» и джин-тоник в баночках с портретом Пугачевой.