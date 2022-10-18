. Огонь, поглотивший шесть членов одной семьи. Список жертв крушения военного самолета в Ейске
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Огонь, поглотивший шесть членов одной семьи. Список жертв крушения военного самолета в Ейске

Огонь, поглотивший шесть членов одной семьи. Список жертв крушения военного самолета в Ейске

17 октября в Ейске произошла трагедия — бомбардировщик Су-34 потерпел крушение и рухнул на девятиэтажку. При падении военного самолета разлилось горючее, которое вызвало масштабный пожар. Пилоты катапультировались, жители дома выпрыгивали из окон, но спасти удалось не всем.

Погибли 15 человек, включая троих детей. 26 пострадали — некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. С пилотами все в порядке.

В Ейском районе объявлен трехдневный траур (с 17 по 19 октября). Неравнодушные несут к месту происшествия цветы, свечи и детские игрушки.

Предварительный список погибших:

1. Ищенко Николай, 5 лет;
2. Ищенко Иван, 9 лет;
3. Курбатова Нина, 8 лет;
4. Сидорова Людмила, 68 лет;
5. Сурядный Александр, 47 лет;
6. Ищенко Наталья, 26 лет;
7. Ищенко Александр, 50 лет;
8. Ищенко Галина, 49 лет;
9. Ищенко Антон, 20 лет;
10. Неизвестный;
11. Неизвестный;
12. Неизвестный;
13. Неизвестный;
14. Неизвестный;
15. Неизвестный.

Аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-34 завершены. Об этом днем 18 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пострадавший при падении самолета дом подлежит восстановлению. В непострадавшую часть дома жильцы начнут возвращаться уже сегодня», — заявил глава региона. На восстановление сгоревших подъездов уйдет около пяти месяцев.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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