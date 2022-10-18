. Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника

36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своей личной жизни. Артистка вот уже полтора года пребывает в одиночестве. Артистка, расставшись с рэпером Давидом Манукяном, так и не нашла, кем его заменить, что изрядно беспокоит ее поклонников. Однако певица уверяет, что не ставила крест на отношениях и в настоящее время у нее есть кавалер, скрашивающий ее свободное время. «У меня на данный момент есть мужчина, которому я нравлюсь. В этом нет ничего удивительного. Так было всегда и так будет дальше. Я – достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?», — поделилась тайной звезда «Дома-2». Однако Бузова сомневается, что этот роман перерастет во что-то большее, потому что пока ее не захватили чувства с головой, как это было с Манукяном или Дмитрием Тарасовым. Артистка даже сомневается: удастся ли ей вновь испытать большую любовь.«На сегодняшний момент нет такого мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. Конечно, я сама хочу большой любви. Хочу вот этой глупости вновь, суеты – всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет это и будет ли. А может, и нет?.. Конечно, каждый нормальный человек верит в лучшее. Да, есть абсолютно одинокие люди по жизни. Но я не из их числа. При всем при этом я – девушка с серьезными намерениями», — объяснила Ольга. По словам певицы, она не сторонница интрижек без обязательств, поэтому ее сложно уговорить пойти даже на самое безобидное свидание. Бузова уверяет, что не станет соглашаться только лишь из скуки, ведь вполне может провести вечер и дома в одиночестве, для нее важно, чтобы мужчины был серьезно настроен и не воспринимал ее как «Девочку Курортный Роман», пишет «МК».