. Ольга Бузова собирается замуж, заявила ее подруга
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Ольга Бузова собирается замуж, заявила ее подруга

Ольга Бузова собирается замуж, заявила ее подруга
Подруга певицы и ведущей Ольги Бузовой раскрыла тайну ее личной жизни. Артистка намекнула, что у нее есть мужчина, который ее любит. Правда, имени таинственного незнакомца Ольга не назвала. Зато некоторые подробности романа телезвезды раскрыла подруга Бузовой — модель и телеведущая Ассоль. «Это хоккеист. Молодой, больше 25 лет, но молодой. Неженатый. Мы очень радуемся. Дело к свадьбе идет. Так что следите внимательно, скоро в ЗАГС поедут», — сказала она.
Ранее Ольга Бузова говорила, что выйдет замуж только за того, кого по-настоящему полюбит. Значит, к ней пришла любовь? «Конечно! Наверняка. Вот она и пришла — любовь настоящая!» — заверила корреспондента РИА ФАН Ассоль.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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