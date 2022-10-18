. Ольга Бузова собирается замуж, заявила ее подруга

Подруга певицы и ведущей Ольги Бузовой раскрыла тайну ее личной жизни. Артистка намекнула, что у нее есть мужчина, который ее любит. Правда, имени таинственного незнакомца Ольга не назвала. Зато некоторые подробности романа телезвезды раскрыла подруга Бузовой — модель и телеведущая Ассоль. «Это хоккеист. Молодой, больше 25 лет, но молодой. Неженатый. Мы очень радуемся. Дело к свадьбе идет. Так что следите внимательно, скоро в ЗАГС поедут», — сказала она.Ранее Ольга Бузова говорила, что выйдет замуж только за того, кого по-настоящему полюбит. Значит, к ней пришла любовь? «Конечно! Наверняка. Вот она и пришла — любовь настоящая!» — заверила корреспондента РИА ФАН Ассоль.