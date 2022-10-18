. «Папа назвал нас щенками и ушел рожать здоровых»: истории детей, которых спасли благодаря донорам

В России постепенно набирает силу тема донорства и трансплантации. Эти процедуры могут спасти сотни людей, которые нуждаются в помощи. О том, как лучше этим заниматься, рассказал Андрей Малахов.

В студию шоу «МАЛАХОВ» приехали люди, которые столкнулись с темой донорства и трансплантации. Так, мать погибшего в ДТП Никиты Сапежко Татьяна Ефимова рассказала, что до сих пор не смирилась со смертью сына, но ее греет мысль, что где-то находится человек, живущий благодаря органам ее наследника.

Когда врачи поняли, что Никиту не спасти, они предложили такой вариант и женщина согласилась. «Когда я узнала об этом, то наткнулась на статью, где говорится: органы берут, пока человек еще жив. И молила Бога, чтобы ему не было больно», — призналась в студии «России 1» безутешная мать.

Женщина через социальные Сети смогла найти мужчину, которому пересадили сердце ее сына, он ответил ей, но встречаться пока не горит желанием. По словам специалистов, это частое явление, многие люди тяжело воспринимают подобную ситуацию, поэтому и не идут на контакт.

Пришла на программу и Ангелина Чепикова, донором которой стала мама. По словам 19-летней девушки, она узнала о своей болезни в Донецке — у нее отказали почки. Пришлось ехать в Москву и экстренно делать операцию.

«Не было никаких сомнений, что донором буду я. Мы сняли квартиру в столице, ведь надо постоянно проходить обследования, следить за всем. Сейчас дочь поступила на второй курс университета», — рассказала счастливая мать.

Непростая ситуация с донорами костного мозга волнует всех специалистов. Большинство людей думает, что его берут из позвоночника и это очень болезненная процедура, но все гораздо проще: забор происходит из тазобедренного сустава и занимает всего несколько минут. Сейчас в базе около 200 тысяч человек, желающих стать донором. Это очень мало, нужно хотя бы миллион.

Например, сын Ирины Крицкой перенес недавно операцию по пересадке костного мозга. Маленькому Жене поставили сложный диагноз и сказали, что будут искать донора. Поиски длились около месяца.

«Когда мы первый раз встретились, этот маленький человечек мне прямо в душу заглянул, мурашки пошли. У меня всегда было желание помочь, поэтому, когда я увидела информацию о наборе доноров, то вспомнила внутренний посыл. Увидев фразу, что можно спасти смертельно больного человека, я решилась», — призналась Марина Сабирова, которая помогла Жене.

Похожая история произошла и с дочкой Светланы Коровиной. Маленькой Ане было 1,5 месяца: ее положили в реанимацию, пытались спасти и параллельно искали донора. В итоге им стала Жанна Решетова из Перми. Она тоже случайно увидела объявление и решила помочь незнакомому человеку. «У меня сын взрослый, а тут почти дочка появилась», — сказала женщина. Интересно, что после пересадки у девочки поменялся цвет глаз, стали виться волосы — как у ее донора.

Тяжелая ситуация и у Ольги Черновой. Два ее старших сына родились абсолютно здоровыми, а вот младшие заболели. Это не смог вынести ее супруг, оставивший семью.

«Папа нас называет щенками, сказал, что еще может найти другую женщину, которая родит ему здоровых детей», — со слезами на глазах сказала женщина.

По статистике, около 90% семей, где ребенок заболел, распадаются, так как отцы не могут выдержать напряжения и уходят. Сейчас одному из детей нашли донора костного мозга — им стала студентка Валерия. А второй мальчик стоит в очереди три года.

В финале программы Андрей Малахов обратился ко всем неравнодушным людям и попросил обратить внимание на историю Сергея Абисонова, дочь которого нуждается в лечении. Девочке поставили саркому, а затем выявили лейкоз. Она постоянно живет с мамой в больнице. Малышке нашли донора, он находится в Греции, но требуются деньги на перевозку костного мозга и последующее лечение.