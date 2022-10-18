. Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство

Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство

Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройствоВ поселке Каменск у въезда в Мариуполь обнаружена и ликвидирована самодельная взрывчатка

В поселке Каменск у въезда в Мариуполь силовики обнаружили и ликвидировали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По адресу, где была найдена взрывчатка, проживал Виктор Зайцев, которого подозревали в связи с военнослужащими. Он неоднократно угрожал соседям подрывом и терактом, а также убийством. В связи с обращением местных жителей на месте была проведена проверка. Хозяина дома силовики не застали, зато нашли самодельное взрывное устройство. «Было обнаружено взрывное устройство в виде пятилитровой бутылки, внутри находилась головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении, электронный ключ, батарейка, детонатор был вставлен внутрь, пульта не обнаружено», — приводит агентство взрывотехника.

Силовиками было принято решение уничтожить устройство накладным зарядом. В данный момент опасности для местных жителей нет.

Сейчас Зайцев находится в розыске, объявлен план «Перехват».

Ранее рабочий случайно нашел взрывное устройство с зарядом в 500 граммов в подмосковном коттедже. Также сообщалось, что на юго-западе Москвы в квартире 16-летнего школьника обнаружили склад с боеприпасами

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хайди и Лени Клум показали, как сняли свою горячую фотосессию (3 фото + видео)
Хайди и Лени Клум показали, как сняли свою горячую фотосессию (3 фото
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.10.2022 (15 фото)
Купин снял виллу на Бали для Донцовой, а Волочкова заигрывает с мойщиком остановок. Соцсети звезд
Купин снял виллу на Бали для Донцовой, а Волочкова заигрывает с
Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение хозяйки от грабителей и двух кошек от пожара
Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение
В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Европа предложила Украине совместно закупать газ
Европа предложила Украине совместно закупать газ
Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании

Еще по теме

В междугороднем автобусе в Москве нашли бомбу
В Лондоне предотвратили теракт в общественном месте
МОЛНИЯ: На месте проведения спецоперации в Самаре обнаружили взрывное устройство
На пути кортежа Дутерте сработала бомба