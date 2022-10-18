. Подборка любопытных фактов о времени (12 фото)

Вадим Карасев

Сальвадор Дали и Майкл Джексон - современники? Большому сфинксу уже было более 500 лет, прежде чем мамонты полностью вымерли? Все это звучит крайне неправдоподобно. Но если хорошенько изучить вопрос, то можно узнать множество любопытных фактов о времени, которые могут сбить с толку. Ну что ж, давайте разбираться вместе в нашей новой подборке.Сальвадор Дали и Майкл Джексон — современникиАмериканский певец и танцор, которого прозвали королем поп-музыки, — Майкл Джексон — родился в 1958 году. Примерно в это же время знаменитый испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали женился. Поэтому 2 эти легенды по праву могут считаться современниками.Клеопатра жила ближе к моменту основания компании Microsoft, чем к строительству Великой пирамиды в ГизеМожет показаться, что, поскольку Клеопатра была царицей Египта, она приложила руку к строительству легендарных пирамид. Однако Великая пирамида Гизы, которая является самой большой сохранившейся египетской пирамидой, была построена приблизительно в 2570 году до н. э. Клеопатра же родилась в 69 году до н. э., то есть через 2 501 год. А компания Microsoft была создана в 1975-м — через 2 044 года после рождения царицы.Лондон был основан за 1 100 лет до рождения ЧингисханаПервое документальное упоминание о столице Англии Лондоне относится к 65–80 годам н. э. А датой его основания считают 47 год н. э. Рождение императора Монгольской империи Чингисхана датируется 1162 годом. Таким образом, между 2 этими событиями прошло около 1 100 лет.Кинокомпания Paramount Pictures была основана еще во времена существования Османской империиВсем известная кинокомпания Paramount Pictures была основана в 1912 году, но под названием Famous Players Film Company. В это время Османская империя еще существовала, а ее население насчитывало около 24 млн человек.Большому сфинксу уже было более 500 лет, прежде чем мамонты полностью вымерлиПринято считать, что мамонты вымерли приблизительно 10 тыс. лет назад. Однако небольшая популяция дожила до 2000 года до н. э. на острове Врангеля. К этому времени на территории Египта Большой сфинкс уже отметил свое 500-летие. Предполагается, что он был возведен примерно в 2550 году до н. э.Между появлением первой в мире фотографии и созданием программы Photoshop прошло 160 летПервой фотографией, сохранившейся до наших дней, считается «Вид из окна в Ле Гра». Французский изобретатель Нисефор Ньепс в 1827 году на протяжении 8 часов засвечивал битумную пластину, чтобы получить изображение. Спустя 160 лет, в 1987 году, была разработана первая версия легендарной компьютерной программы Photoshop.Чемодан на колесиках изобрели позже, чем состоялся первый полет человека в космосПервый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин совершил 1 оборот вокруг земного шара, что, несомненно, стало гигантским технологическим прорывом для человечества. Однако такая простая вещь, как чемодан на колесиках, была придумана лишь спустя 11 лет, в 1972 году, Бернардом Садоу.Михаил Ломоносов был известным ученым, но еще ничего не знал о существовании динозавровЗнаменитый ученый-естествоиспытатель, физик и химик Михаил Ломоносов родился в 1711 году. За всю свою жизнь он ни разу не слышал о том, что на Земле когда-то господствовали динозавры. И вовсе не потому, что энциклопедию об огромных рептилиях было сложно достать в библиотеке.Просто динозавров еще не «открыли», а точнее, не существовало самого термина. Различные окаменелости находили по всему миру, но природы их происхождения никто не знал. И лишь в 1841 году один английский палеонтолог впервые ввел в обиход слово «динозавр».На момент открытия Гарвардского университета никто даже не слышал о математическом анализе, потому что он еще не был изобретенГарвардский университет был основан в 1636 году и по сей день является одним из самых престижных учебных заведений в мире. Несмотря на это, в первое время никто из учеников и преподавателей не знал, что такое математический анализ. Все потому, что Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц разработали этот метод независимо друг от друга лишь к концу XVII века.С момента, когда в продаже впервые появился нарезной хлеб, население планеты увеличилось практически в 4 разаВ 1928 году впервые был изготовлен и продан хлеб в виде нарезанных ломтиков. Этот день запомнился как «величайший прорыв в хлебопекарной промышленности». Приблизительно в это время население планеты составляло 2 млрд человек. С того момента население увеличилось почти в 4 раза и сейчас составляет практически 8 млрд человек.Космический зонд «Вояджер-2» уже пролетел дальше Сатурна, когда изобрели домашнюю хлебопечкуПервая автоматическая хлебопечка для домашнего использования была выпущена в Японии в 1986 году. В этом же году космический зонд «Вояджер-2», запущенный в космос на 9 лет раньше, уже подлетал к 7-й планете Солнечной системы — Урану.Знаменитая ювелирная компания Tiffany существует дольше, чем современная ИталияВряд ли найдется хоть одна женщина, которая не слышала о бренде Tiffany. Компания специализируется на роскошных ювелирных украшениях. Она была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани. Годом основания, а точнее провозглашения Королевства Италии, принято считать 1861 год.