. Покупку бизнесом снаряжения для мобилизованных предложили облегчить

Компаниям стоит разрешить включить в себестоимость производимой ими продукции стоимость покупки обмундирования для мобилизованных сотрудников организации. С такой инициативой выступил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын на заседании комитета 18 октября.

Организации имеют право самостоятельно определить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, зафиксировав это во внутренних документах. К ним относятся расходы, которые напрямую связаны с созданием конкретной продукции, и расходы, обеспечивающие функционирование производства. В том числе во вторую группу могут входить затраты на охрану помещения и проведение собраний акционеров. При этом включать закупку обмундирования для мобилизованных в себестоимость продукции по закону сейчас нельзя.

«Многие юридические лица приобретают за счет собственных средств необходимые для мобилизованных лиц рюкзаки, бронежилеты и так далее. Компания делает это за счет своей прибыли. По действующему законодательству включать в себестоимость подобные покупки компания не может. Мы предлагаем российскому Правительству рассмотреть вопрос о внесении таких затрат в себестоимость продукции, потому что мобилизованные лица выбывают по воле государства, а не по воле самой компании», — отметил сенатор.

Комитет Совета Федерации по экономической политике данную инициативу поддержал.