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Поставки российского угля в Индию упали

Поставки российского угля в Индию упалиПоставки российского угля в Индию в сентябре упали на 12 процентов

В сентябре поставки российского энергетического угля в Индию упали на 12 процентов. Сокращение зафиксировано впервые с мая этого года. Об этом со ссылкой на отраслевое агентство CoalMint сообщает РБК.

Поставки составили 1,5 миллиона тонн. Всего в первый месяц осени Индия импортировала 13,3 миллиона тонн угля, а с начала года — 127,5 миллиона. Из них на Россию пришлось всего 5,9 миллиона тонн, однако это в три раза больше, чем год назад.

Причиной сокращения поставок эксперты агентства называют сложности в логистике. Их позицию подтвердил гендиректор крупнейшего производителя и экспортера угля в России СУЭК Максим Басов. На сессии Российской энергетической недели в октябре он указал, что на основных рынках, которые доступны российским компаниям, стоимость логистики уже значительно превышает стоимость производства. В зависимости от региона добычи в конечной цене доставка занимает 50-75 процентов.

В свою очередь директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» в сентябре указывал, что после начала конфликта с Украиной российские угольные компании имеют доступ только к 30 процентам балкерного флота, и стоимость его фрахта выросла в девять раз из расчета на тонну груза.

Искать новые регионы для сбыта угольщикам пришлось из-за введения угольного эмбарго странами Евросоюза. Индия является крупным потребителем, но российский уголь покупает со значительным дисконтом. Так, в Европе стоимость топлива в настоящее время находится на уровне 290 долларов за тонну, в то время как Индия покупает его в России не выше, чем 140 долларов за тонну. Однако и это для угольщиков предпочтительнее, чем работать на склад.

CoalMint заранее предсказывало, что поставки российского угля в Индию в сентябре упадут. При этом в агентстве отмечали, что проблема с судами сохранится как минимум до зимы, и рассчитывать на рост поставок не приходится. Существенной сложностью эксперты называли необходимость везти уголь в Азию через порты Северо-Запада, так как доставка топлива на Дальний Восток осложнена перегруженностью Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). Решения последней проблемы в ближайший год, несмотря на просьбы Кемеровской области, не предвидится.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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