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Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса

Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавирусаПрезидент Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает призывы к гражданам пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает «Интерфакс».

Так глава государства ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку от COVID-19. «Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам», — приводит агентство слова Путина.

По данным оперативного штаба на 18 октября, в России за сутки зарегистрировали 9474 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 324 431. Число госпитализаций за прошедшие 24 часа составило 1937. За этот же период 20 252 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 638 610.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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