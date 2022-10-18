. Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

Предстоящая неделя с 17 по 23 октября 2022 года, по мнению астролога Павла Глобы, будет непростой, подталкивающей людей к излишним необдуманным расходам, потворству своим слабостям и новым знакомствам. В конце недели активность всех процессов будет усиливаться, многие столкнутся с необходимостью поездок и перемещений за пределы зон своего комфорта.

Овен





У Овнов впереди очень насыщенная неделя. Но не стоит браться за новые дела. Сначала важно разобраться с теми, которые давно уже требуют завершения. Возможны проблемы в семейных отношениях, связанные с вашей постоянной занятостью. Постарайтесь избавиться от назойливого внимания токсичного человека, который на этой неделе появится в вашем окружении.

Телец





Тельцам астролог рекомендует переместить фокус своего внимания на профессиональные и рабочие дела, иначе семейных неурядиц и конфликтов с близкими не избежать. Старайтесь чтобы мелкие ссоры в семье не переросли в серьезные конфликты. К концу недели желательно почистить домашнее жизненное пространство от негативной энергии.

Близнецы





У Близнецов впереди удачная неделя, если они смогут преодолеть случайно возникающие испытания и обрести уверенность в своих силах. Именно этого сейчас вам больше всего не хватает. Вы можете смело браться за реализацию новых проектов, о которых давно мечтали. Кроме того, у вас наступил благоприятный период для знакомств, налаживания деловых и дружеских отношений.

Рак





Раки могут смело погрузиться в свою любимую домашнюю атмосферу, посвятить себя семье и обустройству домашнего очага. Постарайтесь уделить внимание своим близким и преобразовать свое жизненное пространство, улучшив его энергетику. Не исключено, что после этого вам придут в голову важные решения, которые вы долгое время откладывали на потом.

Лев





У Льва впереди неделя установления гармоничных личных отношений. Особенно она будет благоприятна для тех, кто находится на стадии поиска своей второй половинки. Для вас будут открыты все пути к счастливому будущему. В профессиональной сфере можно заняться долгосрочным планированием. Также не лишним будет уделить время своему здоровью.

Дева





У Девы намечается удачная неделя, обещающая выгодные приобретения и хорошие перспективы в деле, которым вы занимаетесь. Также это будет удачное время для того, чтобы простить своих обидчиков или самому попросить у кого-то прощения. Отпустите обиды, чтобы открыть дверь в счастливое будущее.

Весы





У Весов на этой неделе могут происходить интересные события, которые внесут в их жизнь разнообразие. Это хороший повод освободиться от негатива и навязчивых мыслей, которые вас в последнее время беспокоят. Проявите инициативу, начните действовать нестандартно, чтобы выйти на светлую полосу своей жизни.

Скорпион





Неделя обещает Скорпионам ряд стрессовых ситуаций, из которых постарайтесь выходить хладнокровно и с уверенностью в своих силах. Павел Глоба советует представителям этого знака не спешить, запастись терпением и не принимать спонтанные решения. А еще ни с кем не следует делиться своими планами.

Стрелец





Важная неделя для Стрельца. В течение нескольких дней произойдет ряд событий, которые могут полностью поменять вашу жизнь и направить ее в другое русло. Это будет положительный вектор развития и выхода на новый уровень, но придется многому учиться и брать на себя больше ответственности.

Козерог





Козерогу на предстоящей неделе придется заниматься чужими проблемами и брать на себя ответственность за принятие важных решений, касающихся других людей. Это будет нелегкий период, но вам придется до конца пройти этот путь, никому не предъявляя претензий. Можете рассчитывать на поддержку близкого человека, которая будет вам необходима.

Водолей





У Водолеев впереди благоприятная неделя, в течение которой можно начинать новые проекты, отправляться в дальние командировки и совершать увлекательные путешествия. Любые передвижения будут удачными, принесут новые денежные потоки и материальное благополучие. Запаситесь оптимизмом, если хотите, чтобы неделя прошла на волне позитива.

Рыбы





Представителям этого знака не следует пренебрегать опасностью, исходящей от депрессивного настроения и излишних потерь энергии. Необходимо взять себя в руки, чтобы гармонизировать свое состояние и взаимоотношения с окружающими людьми. Откажитесь от общения с токсичными личностями, посещайте спортзал, чаще бывайте на природе.