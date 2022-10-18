. Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
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Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера

Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсераСуд в Новороссийске оштрафовал блогершу за фото со спущенными штанами на фоне крейсера

Октябрьский районный суд Новороссийска оштрафовал местную блогершу за фото со спущенными штанами на фоне крейсера «Кутузов». За непристойный снимок девушку обязали выплатить 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Октябрьским районным судом города Новороссийска рассмотрен материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ, составленный в отношении жительницы города Новороссийска 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее блогерша опубликовала в интернете снимки, на которых она позирует на фоне крейсера «Кутузов», оголяя части своего тела. Суд счел, что данным поступком девушка продемонстрировала «явное неуважение к обществу, государству». В ходе судебного заседания она полностью признала свою вину, заявив, что поступок был необдуманным. Суд признал блогершу виновной в совершении мелкого хулиганства. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

В июне Пресненский районный суд города Москвы оштрафовал российскую блогершу Lerchek. Ее признали виновной в нарушении общественного порядка в ходе встречи с подписчиками в центре столицы и обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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По материалам: lenta.ru

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