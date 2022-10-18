. Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин

Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ведущая Роза Сябитова ответила на вопрос, почему у успешных женщин не складывается личная жизнь. Многие современники заметили, что чем более женщина успешна в карьере, тем чаще у нее не ладятся дела в личной жизни. Почему так происходит, рассказала своим поклонникам телесваха Роза Сябитова. «Почему успешные женщины либо не замужем, либо несчастны в браке? Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне с саблей в руках впереди войска скакать?» — написала в своем телеграме Сябитова.
По словам свахи, если бизнесвумен все-таки выходит замуж, то часто в семье она берет на себя роль мужчины, обеспечивая семью деньгами, а муж остается дома по хозяйству. Роза Сябитова признает, что в нашем обществе при этом практически не преломить стереотип о том, что женщина обязательно должна побывать в браке, хотя бы временно. Если этого не произойдет, на нее будут оказывать постоянное давление со стороны. По признанию ведущей, даже ее постоянно донимают вопросом, почему она не состоит в браке.  
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

Последние новости

Марина Девятова крестила двухмесячного сына
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State of Decay
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания провидцев сбылись в 2022 году
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий
Ремонт укрепляет семью
Ремонт укрепляет семью

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Еще по теме

Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку
Роза Сябитова рассказала о своих 12 неудачных беременностях
Телесваха Роза Сябитова осудила женщин, разводящихся из-за измен и отсутствия любви