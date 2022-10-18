. Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин

Ведущая Роза Сябитова ответила на вопрос, почему у успешных женщин не складывается личная жизнь. Многие современники заметили, что чем более женщина успешна в карьере, тем чаще у нее не ладятся дела в личной жизни. Почему так происходит, рассказала своим поклонникам телесваха Роза Сябитова. «Почему успешные женщины либо не замужем, либо несчастны в браке? Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне с саблей в руках впереди войска скакать?» — написала в своем телеграме Сябитова.По словам свахи, если бизнесвумен все-таки выходит замуж, то часто в семье она берет на себя роль мужчины, обеспечивая семью деньгами, а муж остается дома по хозяйству. Роза Сябитова признает, что в нашем обществе при этом практически не преломить стереотип о том, что женщина обязательно должна побывать в браке, хотя бы временно. Если этого не произойдет, на нее будут оказывать постоянное давление со стороны. По признанию ведущей, даже ее постоянно донимают вопросом, почему она не состоит в браке.