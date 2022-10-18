. Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице

Певец Семен Слепаков на несколько миллионов снизил свой ценник. Артист жестко высказался относительно текущих политических событий и уехал из России. Правда, громкие слова о гражданской позиции влетели ему в копеечку. Сообщается, что теперь за сольный концерт Слепаков берет на два миллиона рублей меньше, то есть востребованный юморист подешевел в два раза. Причем, в райдере комика указано: он приедет на мероприятие только с телохранителем и водителем, которые не знают русского языка. Ранее ценник артиста варьировался в диапазоне от 4,5 до 4 миллионов рублей, но сейчас эта сумма не превышает 40 тысяч евро (примерно 2 миллиона). Заказы Семен принимает из любой точки мира и готов приехать в любую локацию, кроме России.Также в райдере звезды указаны перелет бизнес-класса, VIP-зал в аэропорту и авто представительского класса. Помимо этого, номер люкс в пятизвездочном отеле и по 100 евро суточных для команды. На концерте Слепаков выступает с программой «Сама козел» или «Квартира в Москве», где нет ни слова о политике и других актуальных социальных темах. Отметим, что в последнее время Слепакова все чаще видят в Израиле, он уже дал там несколько концертов, на которых пошутил о текущей ситуации в родной стране — за это его раскритиковали в социальных сетях. Также Семен продолжает записывать юмористические песни, в которых хлестко высмеивает действительность, сообщает Telegram-канала Mash. Интересно, что Слепакова ставят в один ряд с Аллой Пугачевой, Борисом Гребенщиковым и Анатолием Белым — все они уехали из России после начала спецоперации и раскритиковали действия российского руководства. Публика не поняла такого жеста и посчитала, что артисты хорошо зарабатывали в родной стране, а когда нужно было поддержать ее, трусливо сбежали.