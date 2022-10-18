. Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
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Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице

Семен Слепаков скоро будет выступать за три копейки на улице
Певец Семен Слепаков на несколько миллионов снизил свой ценник. Артист жестко высказался относительно текущих политических событий и уехал из России. Правда, громкие слова о гражданской позиции влетели ему в копеечку. Сообщается, что теперь за сольный концерт Слепаков берет на два миллиона рублей меньше, то есть востребованный юморист подешевел в два раза. Причем, в райдере комика указано: он приедет на мероприятие только с телохранителем и водителем, которые не знают русского языка. Ранее ценник артиста варьировался в диапазоне от 4,5 до 4 миллионов рублей, но сейчас эта сумма не превышает 40 тысяч евро (примерно 2 миллиона). Заказы Семен принимает из любой точки мира и готов приехать в любую локацию, кроме России.
Также в райдере звезды указаны перелет бизнес-класса, VIP-зал в аэропорту и авто представительского класса. Помимо этого, номер люкс в пятизвездочном отеле и по 100 евро суточных для команды. На концерте Слепаков выступает с программой «Сама козел» или «Квартира в Москве», где нет ни слова о политике и других актуальных социальных темах. Отметим, что в последнее время Слепакова все чаще видят в Израиле, он уже дал там несколько концертов, на которых пошутил о текущей ситуации в родной стране — за это его раскритиковали в социальных сетях. Также Семен продолжает записывать юмористические песни, в которых хлестко высмеивает действительность, сообщает Telegram-канала Mash. Интересно, что Слепакова ставят в один ряд с Аллой Пугачевой, Борисом Гребенщиковым и Анатолием Белым — все они уехали из России после начала спецоперации и раскритиковали действия российского руководства. Публика не поняла такого жеста и посчитала, что артисты хорошо зарабатывали в родной стране, а когда нужно было поддержать ее, трусливо сбежали.
# Шоу-бизнес Слепаков Семен
По материалам: z-aya

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