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Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции

Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкцииСергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции в день своего рожденияСюжетСанкции против России:

Российский актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил Канаду за введение санкций в день своего 49-летия. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артист в юмористической форме отметил, что государство первым поздравило его с праздником, добавив в санкционный список накануне. Безрукова обвинили в «распространении дезинформации».

«Первой с Днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились», — отметил актер.

О том, что Канада расширила санкции против России, внеся в список еще 34 физлица и одно юрлицо, стало известно в понедельник, 17 октября.

Помимо Безрукова под санкции попали помощник президента России Владимир Мединский и российский телеканал «Звезда». Также в списке оказались журналист Дмитрий Губерниев и актер Владимир Машков.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без обуви.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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