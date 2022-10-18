. Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения

Актер и руководитель Московского Губернского театра, Сергей Безруков сегодня отмечает день рождения. Сергей Безруков сообщил, что он попал в санкционный список Канады. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале. Безруков отметил, что узнал об этой новости накануне своего дня рождения. Сегодня, 18 октября, знаменитости исполнилось 49 лет. «Первой с Днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их „сердечные пожелания“. Спасибо, что не забыли и подготовились» — написал именинник. Правительство Канады внесло имя Сергея Безрукова в список тех, кто, по их мнению, причастен к «распространению дезинформации». В этом документе также есть актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков. В свой день рождения Сергей Безруков устроил себе выходной и провел его с семьей — женой Анной Матисон, дочкой и двумя сыновьями. Сейчас именитое семейство живет за городом. Рядом с особняком — роскошный яблоневый сад, в котором и устроил прогулку Сергей Безруков.В телеграм-канале Сергей Безруков поделился видео, на котором запечатлел фрагмент прогулки в саду. Артист предстал рядом с яблоней, усыпанной наливными красными яблочками. Безруков сорвал одно из них и поднес ко рту. Но откусывать не стал, а поцеловал. «Очень сладкие. А самое главное, свои», — похвастался Сергей Безруков. Актер также попросил поклонников не терять его. «В день рождения делаю себе семейную паузу. Отдохну после Ростова, в том числе, и от соцсетей. Не теряйте!» — написал Сергей Безруков в телеграм-канале.