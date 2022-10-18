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Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение хозяйки от грабителей и двух кошек от пожара

Собаку наградили медалью "Голубого креста" за спасение хозяйки от грабителей и двух кошек от пожара

12-летний аляскинский маламут по кличке Шторм удостоился медали "Голубого креста" за два невероятных подвига. Сначала он спас свою хозяйку от грабителей, а потом помог двум кошкам выбраться из горящего дома.

64-летняя британка Карен Кросби в 2019 году подверглась нападению воров, но на помощь ей пришел Шторм. Он не только прогнал их из дома, но и заставил бросить украденные вещи. Это привлекло внимание прохожего, и он позвонил в полицию. В результате никто не пострадал, так же как и от пожара, случившегося в этом году.


В мае маламут и две кошки остались запертыми в горящем помещении. Оно начало быстро наполняться дымом, но Шторм не растерялся и принялся действовать. Сначала он заставил кошек вылезти из окна дома, а затем пошел к двери, чтобы ждать помощь.

По словам Карен, пожарные не могли поверить, что Шторм додумался вытолкнуть своих мохнатых друзей из окна. Прибывшие полицейские тоже сильно удивились и решили лично отвезти пса к ветеринарам. "Офицер не отходил от него и похвалил, что пес воспитан не хуже дрессированной полицейской собаки", — рассказала Кросби.

Кроме того, Шторм помогает Карен и ее 69-летнему партнеру Филу. Они оба испытывают возрастные проблемы со здоровьем, но с такой собакой их переносить гораздо легче. Например, Шторм помогает Филу ходить, а страдающую от шума в ушах Карен предупреждает о телефонных звонках и пришедших гостях.

"Я на седьмом небе от счастья, что он выиграл медаль "Голубой крест". Это потрясающие новости. Я никогда не ожидала, что он выиграет, и я так горжусь им", — на эмоциях заявила хозяйка Шторма после получения им медали.

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По материалам: uposters.ru

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