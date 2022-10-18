. Солим капусту 2022: на какой Луне лучше всего квасить заготовку в октябре 2022 года

Традиционно в октябре многие хозяюшки начинают квасить капусту. Выбор удачного дня для соления капусты в октябре 2022 года зависит от двух пунктов: состояния кочанов и фазы лунного цикла.

Когда можно солить капусту в октябре 2022 года, согласно лунному календарю

Наши предки считали, что наиболее благоприятное время для квашения капусты наступает через 10 дней после праздника Покрова пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября.





Подходящие для квашения капусты дни в октябре 2022 года:

с 1 по 4 октября;

с 11 по 12 октября;

с 30 по 31 октября.

Храните квашеную капусту в холодильнике или в погребе при температуре от 0 до +2 градусов по Цельсию. Для хранения используйте бочку, эмалированную емкость или стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Посуда из алюминия для хранения квашеной капусты не подходит, закуска приобретет металлический вкус, быстро потемнеет и испортится. Накладывайте продукт чистой и сухой ложкой, тогда капуста простоит долго и принесет здоровье вам и вашей семье.

Когда нельзя вынимать капусту из банки в октябре 2022 года:

16-17 октября – повышена вероятность образования бактерий. Капуста может быстро испортиться;

18-20 октября – капуста быстро высохнет;

21-22 октября – квашеная капуста может быстро испортиться.

На какой Луне стоит проводить засол капусты

Растущая Луна ускоряет все процессы роста и развития на Земле. Поэтому квасить и солить капусту без термообработки лучше на растущую Луну, а закатывать впрок с термообработкой – на убывающую. Самая вкусная и хрустящая капуста получается, если готовить ее на 5-6 день после новолуния.

Для квашения капусты не подходит период полнолуния, в этот день она выходит особенно мягкой и кислой. Квасить капусту нельзя также в период новолуния, иначе она быстро скиснет и станет невкусной.

Важно учитывать и знак Зодиака, в котором находится Луна в период заготовки капусты:

Подходящие для квашения капусты знаки Зодиака: Козерог, Телец, Овен, Стрелец.

Неподходящие: Рыбы, Дева, Рак.

Остальные знаки Зодиака считаются нейтральными.

Помимо фазы Луны и знака Зодиака, в котором она находится, стоит учитывать и другие особенности. Наши предки, например, верили, что квасить капусту нельзя в женские дни недели: среду, пятницу и субботу. Более подходящими для этого занятия считались мужские дни: понедельник, вторник, четверг. Воскресенье – нейтральный день для заготовки овощей и фруктов впрок, квасить капусту в этот день также допустимо.

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