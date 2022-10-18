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Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан

Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан
У певца Валерия Меладзе есть три дочери от первого брака. Инга и София открывают ресторан и бар в Москве. Старшие дочери 57-летнего исполнителя Валерия Меладзе, Инга и София, готовятся к открытию в Москве собственного ресторана и винного бара. Новое заведение находится на Остоженке и примет первых посетителей в конце этого года. Руководить кухней ресторана сестры позвали известного шеф-повара. В заведении будут готовить блюда по европейским рецептам. Об этом в своем микроблоге сообщила младшая из трех дочерей Валерия Меладзе от первого брака, 19-летняя Арина Меладзе. Она — студентка медицинского вуза и, вероятно, очень рада за успехи старших сестер.
Кстати, 31-летняя Инга устроила громкое торжество в Марракеше, когда выходила замуж за журналиста Нури Вергезе. Правда, брак пары оказался недолгим — они развелись спустя два года после свадьбы. В этом году получила предложение руки и сердца средняя дочь певца, 23-летняя София. О женихе пока известно мало: его зовут Савва Байбаков. Напомним, всего у музыканта Валерия Меладзе шестеро детей. Три дочери были рождены в первом браке Меладзе с женой Ириной, два сына и дочь — во втором, с певицей и актрисой Альбиной Джанабаевой.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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