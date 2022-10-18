. Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр
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Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр

Стефания Маликова с нестареющим отцом сходила в театр
Выпускница МГИМО и модельер Стефания Маликова поделилась фото с отцом, вместе с которым накануне побывала в театре. Дмитрий Маликов давно стал популярным певцом. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Пара воспитывает сына Марка, которого родила суррогатная мать. А вот старшая дочка Стефания уже окончила МГИМО и занимается своим бизнесом. Она создала свой бренд одежды. Также наследница артиста много путешествует. Обычно Стеша демонстрирует актуальные образы. Она носит как яркие пальто в этом сезоне, так и остромодные твидовые костюмы. А 16 октября бизнес-леди собралась в театр. Она облачилась в белую блузку и юбку миди. Лук дополнило классическое черное пальто. А сопровождал ее папа. Маликов оделся с ней в одном стиле.
«Love you, daddy», — написала Стеша. Примечательно, что она опубликовала фото в День отца. Поклонники не только восхитились тем, как выглядит бизнес-леди, но и тем, как молодо выглядит ее папа в 52 года. «Красивые и приятные! Стешенька, береги папочку — он у тебя золото!», «Папа — огонь! Он вообще стареть собирается?», «Какие вы красивые», «Он, вообще, не стареет! Ого», — пишут подписчики.
# Шоу-бизнес Маликова Стефания
По материалам: z-aya

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