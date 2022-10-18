. Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и устроила разнос съемочной команде

Вадим Карасев

75-летняя Татьяна Тарасова была заявлена как член жюри шоу "Ледниковый период", но в первом выпуске не появилась, чем знатно раздосадовала поклонников. У легендарного тренера были проблемы со здоровьем, но она уже успела их решить.



Илья Авербух предупреждал, что Татьяна вернется, когда подлечится. Так и получилось. У Тарасовой было нарушение кровоснабжения в артериальной системе мозга, но женщина справилась с этим даже не прибегая к госпитализации.

По приезде в студию она тут же начала бойко наводить порядок. Сначала раздала всем участникам шоу рекомендации, а потом набросилась на журналистов и организаторов. "Все! Все! Полтора часа стоят, а им все мало и мало", — вспылила она на работников СМИ.



Затем досталось и съемочной команде. "Что не начинаешь? Раз-два-три, поехали. В чем проблема?" — обратилась к ним легенда. По сообщению корреспондентов издания "СтарХит", спорить с Тарасовой никто не решился и все тут же засуетились и быстро все подготовили.



Авербух устроил разнос судьям шоу "Ледниковый период"

В отсутствие Тарасовой жюри, по мнению Авербуха, успели накосячить. Команда Александра Жулина обошла по баллам команду Ильи и он расстроился. Фигурист не понял, почему пару Милохина и Медведевой недооценили.

Откуда появились четыре оценки 6.0 на фоне того, что показал Милохин и Медведева с гораздым большим насыщением элементов и поддержек? И номер вы не поняли, но они выиграли. Это как?

Елена Летучая и Дмитрий Хрусталев принялись было объяснять свои позиции, но Илья не со всем согласился. "Мое мнение однозначное", — суммировал Авербух.

