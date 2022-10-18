. Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и устроила разнос съемочной команде
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и устроила разнос съемочной команде

Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и устроила разнос съемочной команде

75-летняя Татьяна Тарасова была заявлена как член жюри шоу "Ледниковый период", но в первом выпуске не появилась, чем знатно раздосадовала поклонников. У легендарного тренера были проблемы со здоровьем, но она уже успела их решить.

Илья Авербух предупреждал, что Татьяна вернется, когда подлечится. Так и получилось. У Тарасовой было нарушение кровоснабжения в артериальной системе мозга, но женщина справилась с этим даже не прибегая к госпитализации.


По приезде в студию она тут же начала бойко наводить порядок. Сначала раздала всем участникам шоу рекомендации, а потом набросилась на журналистов и организаторов. "Все! Все! Полтора часа стоят, а им все мало и мало", — вспылила она на работников СМИ.

Затем досталось и съемочной команде. "Что не начинаешь? Раз-два-три, поехали. В чем проблема?" — обратилась к ним легенда. По сообщению корреспондентов издания "СтарХит", спорить с Тарасовой никто не решился и все тут же засуетились и быстро все подготовили.


Авербух устроил разнос судьям шоу "Ледниковый период"

В отсутствие Тарасовой жюри, по мнению Авербуха, успели накосячить. Команда Александра Жулина обошла по баллам команду Ильи и он расстроился. Фигурист не понял, почему пару Милохина и Медведевой недооценили.

Откуда появились четыре оценки 6.0 на фоне того, что показал Милохин и Медведева с гораздым большим насыщением элементов и поддержек? И номер вы не поняли, но они выиграли. Это как?

Елена Летучая и Дмитрий Хрусталев принялись было объяснять свои позиции, но Илья не со всем согласился. "Мое мнение однозначное", — суммировал Авербух.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России
В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России
Юрий Батурин о родителях, живущих на Украине: «Я для них враг. Мы не общаемся с 24 февраля»
Юрий Батурин о родителях, живущих на Украине: «Я для них враг. Мы не
Ученые создали «химический магнит» для нанороботов
Ученые создали «химический магнит» для нанороботов
Умер бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Умер бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и устроила разнос съемочной команде
Татьяна Тарасова вернулась на "Ледниковый период" и
Никита Пресняков сам себя выгнал из страны
Никита Пресняков сам себя выгнал из страны
Иван Ургант попал под горячую руку психолога
Иван Ургант попал под горячую руку психолога
Блинкен заявил о решении Китая захватить Тайвань в «короткие сроки»
Блинкен заявил о решении Китая захватить Тайвань в «короткие сроки»
Журналисты предупредили о попытках Китая завербовать британских пилотов
Журналисты предупредили о попытках Китая завербовать британских
Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции
Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции
ЕС отказался от введения потолка цен на газ
ЕС отказался от введения потолка цен на газ
Microsoft массово сократила сотрудников, в том числе в команде Xbox
Microsoft массово сократила сотрудников, в том числе в команде Xbox

Топ на сегодня

Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования против Ирана
Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Стас Садальский едко высказался о Дане Милохине
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного государства
Региональные войска приступили к выполнению задач по защите Союзного

Еще по теме

Татьяна Тарасова не успела выти из больницы, как ее снова госпитализировали
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Илья Авербух едва не расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой
Татьяна Тарасова из-за проблем со здоровьем больше не будет участвовать в шоу