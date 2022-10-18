. Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил

Вадим Карасев

Обновлённые правила Дом-2 участники нарушают постоянно. Отвечать за свои действия приходится не только новичкам, но и топчикам. Тигран Салибеков оказался в изоляторе, где чувствует себя весьма комфортно в компании молодежи.Сейчас Салибеков начал довольно близко общаться с Аделиной Макаровой. Эта девушка планировала подарить Владу Дубровскому пятерых детей. Но планы изменились и может теперь она собирается родить пятерых детей от Тиграна? Хороший бизнес-план, так как на Дом-2 за каждого малыша будут давать по пятьсот тысяч рублей.Если верить анонсам на будущую неделю, то Тигран окончательно разошелся с Марией Сайловой, после чего угодил в изолятор. Помимо этого мужчину порадовал и массаж от Аделины. Тигран Салибеков как всегда смотрит только на формы, поэтому просто не смог обойти стороной участницу Дома-2 с пятым размером груди. Сумеет ли довольно ветреный Тигран в очередной раз построить отношения и, более того, сохранить их надолго?