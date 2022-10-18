. Тину Канделаки втянули в политику против ее воли
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Тину Канделаки втянули в политику против ее воли

Тину Канделаки втянули в политику против ее воли
Ведущая Тина Канделаки была в шоке, когда узнала, что находится в черном списке. Бизнесвумен внесли в санкционные списки такие страны, как США и Канада. Но топ-менеджер не спешит расстраиваться и с юмором реагирует на происходящее. Тина впечатлена, что ее персону знают во властных кругах западных стран. Звезда не скрывает своего удивления по этому поводу. «Дорогие друзья, в целом я не участвую в глобальной политической дискуссии, не посещаю политические передачи — вы меня не видите у Соловьева, не выступаю с заявлениями. Родину я поддерживаю как и любой нормальный гражданин. Не более того. Но меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды, за что большое спасибо, потому что, например, при моем личном участии телеканал «Матч ТВ» стал одним из лучших телевизионных спортивных каналов в мире.
Я искренне считаю, что многое из того, что мы делаем в жанре развлечений, должно носить характер soft power. В целом, когда я смотрю на все, что я сделала, исходя из тех санкций, которые мне назначают, есть некоторое несоответствие, потому что я еще даже не начинала таковую активность, чтобы получать столь «важные вознаграждения», но большое спасибо за столь высокую политическую оценку значимости моей фигуры», — поделилась 46-летняя Канделаки в личном блоге. По всей видимости, после всего этого Тина Канделаки с головой окунется в большую политику. По крайней мере, сама она уже думает об этом. «Пожалуй, мне надо активнее включаться в политику, потому что западные партнеры, как я вижу, меня отдельно выделяют, замечают, «награждают». Я даю честное слово, что обязательно включусь в яркую политическую дискуссию: есть и что рассказать, и что показать, и кого отметить. Этим я буду активно заниматься не только в своем Telegram, но и всеми доступными мне способами, поэтому большое спасибо. Продолжаем работу, санкций много не бывает!» — съязвила она.
# Шоу-бизнес Канделаки Тина
По материалам: z-aya

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