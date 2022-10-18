. У 22-летней звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина объявился внебрачный сын

Официантка одного из московских ресторанов уверяет, что родила ребенка от самого молодого участника шоу «Битва экстрасенсов». Сейчас предполагаемому наследнику мага пять месяцев, Турчин никак не участвует в его жизни.

Недавно 22-летний Никита Турчин, прославившийся благодаря участию в «Битве экстрасенсов», узнал, что впервые стал отцом. Причем, произошло радостное событие еще летом. Матерью предполагаемого сына мага и блогера является его ровесница Юлия Иванова: они познакомились больше года назад в одном из клубов.

«Когда я была официанткой, мне предложили подработать на закрытой вечеринке, — рассказывает «СтарХиту» девушка. — Поставили в велком-зоне для встречи гостей. Людей было много, но мое внимание привлекла компания молодых людей, они держались отдельно от всех и что-то бурно обсуждали. Я сразу заметила красивого парня в ярко-красном пиджаке. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, он улыбнулся, и я увидела эти волшебные ямочки».

Позднее Юлии выпало обслуживать стол, где Турчин выпивал в компании друзей. На протяжении всей тусовки она ловила его взгляды и улыбки, а ближе к финалу Никита неожиданно предложил девушке продолжить вечер вместе.

«Я, как дурочка, согласилась, быстро переоделась, и мы вышли, — продолжает Иванова. — Дальше все было как во сне: мы пили, смеялись, шли по набережной и много разговаривали. В какой-то момент почувствовала родственную душу и поняла, что начала влюбляться. Мы пошли в парк, на скамейке Никита нежно приобнял меня за плечи, посмотрел в глаза, мы поцеловались. Дальше вспыхнула дикая страсть, а ближе к утру он сказал, что уезжает в Грецию на отдых. Обещал позвонить, но не взял у меня номер телефона…. Тогда я даже не обратила на это внимания».

Спустя несколько недель Юлия обнаружила, что беременна. Сначала думала об аборте, но, когда услышала сердцебиение малыша, сразу отказалась от этой мысли, решив поднимать ребенка сама. Тручин так и не позвонил, а девушка и не догадывалась, что познакомилась с известной в определенных кругах личностью.

«Спустя пару месяцев я вдруг увидела по телевизору Никиту — он принимал участие в каком-то ток-шоу, сразу его узнала, — вспоминает девушка. — Нашла его соцсети, но долго не осмеливалась написать… Как раз в тот период узнала пол ребенка — мальчик. И тогда, наконец, решилась сообщить новость, думала обрадуется, что у него будет сын. Никита долго не отвечал, в итоге удостоил меня только ответом: «Ты кто?» Потом вроде вспомнил, предлагал встретиться, чтобы все обсудить, но снова пропал. Когда я стала настаивать, он меня просто заблокировал. Было очень больно и обидно. Я решила забыть и отпустить».

В мае этого года Юлия стала мамой: роды были тяжелые, ребенок появился на свет раньше срока весом 2400 и ростом 48 см. С водой в легких его сразу забрали в реанимацию и подключили к аппаратам. Спустя две недели молодую родительницу с малышом выписали.

«Сейчас мы живем на пособие от государства, которого еле хватает на оплату съемной квартиры, плюс я подрабатываю разносом газет. Сыночка всегда ношу с собой в слинге, — вздыхает Иванова. — Помочь мне некому — родителей давно нет в живых, друзьями в столице обзавестись толком не успела. Недавно вновь увидела нашего папочку по телевизору, такого счастливого, поедающего устрицы и летающего на вертолетах. Это было какое-то шоу про светскую жизнь. Стало обидно за нас. Я хочу добиться справедливости, чтобы Никиту привлекли к ответственности, чтобы он начал помогать или хотя бы платить алименты. Хочу, чтобы у ребенка была коляска, в конце концов!»

«СтарХит» попытался связаться с Турчиным на предмет внебрачного ребенка, но тот отказался комментировать ситуацию. «Я знаю про эту девушку, но мне нечего сказать», — ответил на вопрос экстрасенс и положил трубку.