. Участники СВО смогут оформить удостоверения ветеранов боевых действий
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Участники СВО смогут оформить удостоверения ветеранов боевых действий

Участники СВО смогут оформить удостоверения ветеранов боевых действий

Участники специальной военной операции будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Такое право содержит постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2022 г. № 1782 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. №763.

Напомним, 17 июля к ветеранам боевых действий приправляли участников спецоперации на Украине и в Донбассе. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. В связи с этим соответствующие изменения были внесены и в порядок заполнения, выдачи и учета удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее «Парламентская газета» писала, какие льготы положены участникам специальной военной операции. Обладатели этого статуса смогут бесплатно лечиться в ведомственных госпиталях, без очереди получать услуги в различных организациях и пользоваться другими преференциями.


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По материалам: pnp.ru

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