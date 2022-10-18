. Участники СВО смогут оформить удостоверения ветеранов боевых действий

Участники специальной военной операции будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Такое право содержит постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2022 г. № 1782 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. №763.

Напомним, 17 июля к ветеранам боевых действий приправляли участников спецоперации на Украине и в Донбассе. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. В связи с этим соответствующие изменения были внесены и в порядок заполнения, выдачи и учета удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее «Парламентская газета» писала, какие льготы положены участникам специальной военной операции. Обладатели этого статуса смогут бесплатно лечиться в ведомственных госпиталях, без очереди получать услуги в различных организациях и пользоваться другими преференциями.



