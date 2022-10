. Умер бывший участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

Вадим Карасев

На 81-м году жизни умер бывший участник поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

На 81-м году жизни умер бывший участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri («Богатые и бедные») Франко Гатти. Об этом сообщает Ruetir.

Причины смерти артиста, умершего в итальянском городе Генуе, не раскрываются. Гатти находился в составе итальянского музыкального коллектива с 1967 по 2016 год.

Группа обрела широкую популярность в 1970-х. Самыми известными хитами Ricchi e Poveri стали песни Che sarà, Sarà perché ti amo и Mamma Maria. В 1978 году группа представляла Италию на конкурсе «Евровидение» с песней Questo amore. Тогда на международном конкурсе артисты заняли 12 место.

В 2016-м Гатти покинул коллектив. Позже музыкант поведал, что принял решение уйти из группы после того, как в 2013-м пережил смерть 23-летнего сына из-за чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков.

В настоящее время в составе музыкального коллектива числятся два музыканта — Анджело Сотджу и Анджела Брамбати.

