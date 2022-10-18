Упал нож или остановились часы: какие приметы предупреждают об опасности и предвещают что-то плохое
Есть несколько примет, которые могут предупреждать об опасности и предвещать что-то плохое. Чтобы избежать негатива, нужно знать, как себя вести и что делать.
Приметы, которые предвещают опасность
Почему не принято выбрасывать хлеб
Люди с древних времен бережно относятся к хлебу. Раньше его не принято было выбрасывать, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями и безденежьем. К любым продуктам нужно относиться аккуратно. Если хлеб никто есть не будет, его можно отдать птицам или животным.
К чему падает нож
С ножа есть нельзя, иначе можно стать злым — об этом известно всем. Но мало кто знает, о чем говорит примета про падающий нож.
В данном случае следует обратить внимание на то, в каком положении он лежит на полу после падения. При этом само падение не так страшно, как то, в какую сторону он будет повернут.
Если нож указывает на того, кто его уронил, то вскоре его ждет ссора с человеком противоположного пола, который зайдет в дом. Чтобы избежать конфликта, необходимо постучать его ручкой о стол и сказать следующие слова: «Сиди дома».
К чему остановились часы
Обычно после остановки часов меняют батарейку, но если перестали работать механические часы, то это является плохим знаком. Согласно приметам, хозяин часов в скором времени может столкнуться с бедами и неудачами. Если стрелки остановились на определенных цифрах, то это может послужить подсказкой, как избежать неприятных последствий.
К чему воет собака
Люди верят, что протяжный вой собаки предвещает несчастье. Приметы на этот счет говорят о том, что кто-то из родных или близких людей столкнется с серьезным недугом.
Почему не принято стричь самого себя
Есть люди, которые сами себя стригут и красят в целях экономии денежных средств. Это не только неправильно, но и опасно, потому что можно получить не тот результат, который хотелось бы, и спровоцировать появление аллергической реакции. Согласно приметам, те, кто сами себя стригут, сокращают свою жизнь.
К чему каркает ворона
У многих ворона вызывает ассоциацию с чем-то магическим. Если же она начала каркать возле дома, то нужно поскорее ее прогнать, иначе птица может притянуть беды и недуги.
Прикусить язык во время еды
Такое происходит с каждым человеком и мало кто обращает на это внимание. Согласно приметам, прикушенный язык или щека указывают на то, что в скором времени произойдет ссора с близким человеком и она будет слишком серьезной. Зная об этом, каждый, кто прикусит язык или щеку, должен контролировать свои слова, чтобы не наговорить много лишнего и не спровоцировать ссору.
Почему дома не убирают перед отъездом
Есть люди, которые считают, что прежде чем отправиться в отпуск или путешествие, нужно навести порядок в своем жилище, чтобы потом вернуться в чистую квартиру. Но, согласно приметам, в день отъезда запрещено наводить порядок. Подобными действиями человек может «стереть» приятные воспоминания и затруднить себе обратный путь домой.