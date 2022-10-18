. Упал нож или остановились часы: какие приметы предупреждают об опасности и предвещают что-то плохое

Есть несколько примет, которые могут предупреждать об опасности и предвещать что-то плохое. Чтобы избежать негатива, нужно знать, как себя вести и что делать.

Приметы, которые предвещают опасность

Почему не принято выбрасывать хлеб

Люди с древних времен бережно относятся к хлебу. Раньше его не принято было выбрасывать, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями и безденежьем. К любым продуктам нужно относиться аккуратно. Если хлеб никто есть не будет, его можно отдать птицам или животным.

К чему падает нож





С ножа есть нельзя, иначе можно стать злым — об этом известно всем. Но мало кто знает, о чем говорит примета про падающий нож.

В данном случае следует обратить внимание на то, в каком положении он лежит на полу после падения. При этом само падение не так страшно, как то, в какую сторону он будет повернут.

Если нож указывает на того, кто его уронил, то вскоре его ждет ссора с человеком противоположного пола, который зайдет в дом. Чтобы избежать конфликта, необходимо постучать его ручкой о стол и сказать следующие слова: «Сиди дома».

К чему остановились часы

Обычно после остановки часов меняют батарейку, но если перестали работать механические часы, то это является плохим знаком. Согласно приметам, хозяин часов в скором времени может столкнуться с бедами и неудачами. Если стрелки остановились на определенных цифрах, то это может послужить подсказкой, как избежать неприятных последствий.

К чему воет собака





Люди верят, что протяжный вой собаки предвещает несчастье. Приметы на этот счет говорят о том, что кто-то из родных или близких людей столкнется с серьезным недугом.

Почему не принято стричь самого себя

Есть люди, которые сами себя стригут и красят в целях экономии денежных средств. Это не только неправильно, но и опасно, потому что можно получить не тот результат, который хотелось бы, и спровоцировать появление аллергической реакции. Согласно приметам, те, кто сами себя стригут, сокращают свою жизнь.

К чему каркает ворона

У многих ворона вызывает ассоциацию с чем-то магическим. Если же она начала каркать возле дома, то нужно поскорее ее прогнать, иначе птица может притянуть беды и недуги.

Прикусить язык во время еды

Такое происходит с каждым человеком и мало кто обращает на это внимание. Согласно приметам, прикушенный язык или щека указывают на то, что в скором времени произойдет ссора с близким человеком и она будет слишком серьезной. Зная об этом, каждый, кто прикусит язык или щеку, должен контролировать свои слова, чтобы не наговорить много лишнего и не спровоцировать ссору.

Почему дома не убирают перед отъездом





Есть люди, которые считают, что прежде чем отправиться в отпуск или путешествие, нужно навести порядок в своем жилище, чтобы потом вернуться в чистую квартиру. Но, согласно приметам, в день отъезда запрещено наводить порядок. Подобными действиями человек может «стереть» приятные воспоминания и затруднить себе обратный путь домой.