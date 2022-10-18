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В Белграде сообщили о минировании аэропорта

В Белграде сообщили о минировании аэропорта

Неизвестные злоумышленники во вторник сообщили о минировании белградского аэропорта «Никола Тесла», а также ряда других объектов сербской столицы. Об этом во вторник пишут местные СМИ.

«В аэропорту «Никола Тесла» в Белграде заложено 33 взрывчатых элемента. Мы не говорим о дешевой пластиковой взрывчатке, а о бомбах С4, соединенных с ампулами нервно-паралитического вещества Карфентанил», — приводит содержания электронного письма издание Blic.

Отмечается, что угрозы сопровождались обвинениями сербов в дружеских отношениях с Россией, а также осуждением отдельных эпизодов сербской истории.

После проведенной проверки, в МВД республики заявили, что сообщения о заложенных бомбах в аэропорте «Никола Тесла», церкви Святого Марка, букмекерской конторе, редакции газеты Kurir, а также студенческого общежития являются ложными.

Ранее Сербия уже сталкивалась с волной ложных сообщений о минировании аэропортов и других объектов инфраструктуры, в том числе школ и детских садов. Тогда глава МВД республики Александар Вулин утверждал, что против страны ведется гибридная война из-за ее нежелания присоединяться к санкциям против России. В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич отмечал, что в большинстве случаев сообщения поступают с территории Украины и Польши.

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По материалам: pnp.ru

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