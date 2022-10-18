. В ДНК современного банана внесли вклад три загадочных предка

Вадим Карасев

Обширный генетический анализ более чем сотни сортов диких и культурных бананов раскрыл запутанную историю одомашнивания растения и указал на существование трех ранее неизвестных (и, возможно, всё еще существующих) предков культурного банана. Специалисты хотят разыскать этих загадочных предков, чтобы узнать, могут ли их гены помочь сохранить здоровье современных бананов.

Около 7000 лет назад бананы не были теми мясистыми фруктами без косточек, какие мы знаем сегодня. Мякоть банана была полна черными семенами и почти несъедобна. Вместо плодов люди ели цветы бананового дерева или его подземные клубни. Они также получали волокна из стебля банана, чтобы сделать веревку и одежду. Банановые деревья в то время были «очень далеки от бананов, которые мы видим сегодня на полях людей», — говорит ученый-генетик Джули Сардос (Julie Sardos) из Alliance of Bioversity International.

Ученые знают, что основным диким предком банана был вид под названием Musa acuminata, который встречается от Индии до Австралии. Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно в Папуа-Новой Гвинее впервые появились одомашненные бананы в том виде, в каком мы их знаем. Сегодня существует много разновидностей бананов — по последним подсчетам, более тысячи. В ходе одомашнивания современные бананы потеряли семена и стали более мясистыми и сладкими. Ситуация усложняется тем, что некоторые бананы имеют обычные два набора хромосом, в то время как у других три набора или более, и это позволяет предположить, что по крайней мере некоторые современные бананы являются гибридами, возникшими в результате скрещивания двух или более сортов или даже разных видов.

Специалист по геномике бананов из Французского сельскохозяйственного исследовательского центра международного развития в Монпелье Набила Яйауи (Nabila Yahiaoui) и ее коллеги ранее сравнили ДНК из 24 собранных образцов диких и домашних бананов. В некоторых из них они обнаружили кое-что загадочное: ДНК, которая не соответствовала ни одному из других образцов. Основываясь на этом открытии, в 2020 году они предположили, что, помимо M. acuminata и других известных диких родственников, два неизвестных вида внесли вклад в геном современных бананов.

Теперь Джули Сардос и ее коллеги расширили эту работу, сосредоточившись на сортах бананов с двумя наборами хромосом, поскольку они, вероятно, более тесно связаны с первыми одомашненными бананами. Они взяли образцы ДНК 68 диких и 154 культивируемых разновидностей бананов, в том числе 25 сортов, собранных командой Сардос в Папуа-Новой Гвинее.

Их сравнение подтвердило гипотезу о том, что бананы изначально выращивались на Новой Гвинее, и позволило предположить, что первым одомашненым подвидом банана стал M. acuminata banksia. Тот же самый подвид впоследствии внес свой вклад в более широкое распространение культивируемых сортов. Образцы также указали на существование третьего неизвестного источника генетического материала бананов. Ученым еще предстоит идентифицировать три вида. Собранные данные указывают, что один из них был новогвинейским, другой происходит из Сиамского залива, а родина третьего — где-то между северным Калимантаном и Филиппинами.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.