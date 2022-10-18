. В ДНР рассказали о возвращении уехавших из региона жителей

Вадим Карасев

Жители освобожденных с начала спецоперации территорий ДНР начали возвращаться в регион

Жители освобожденных с начала специальной военной операции территорий Донецкой народной республики (ДНР) начали возвращаться в регион, рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, пишет ТАСС.

По его словам, люди видят, что в регионе идет строительство. Из-за этого уехавшие жители региона принимают решение о возвращении, отметил он. «На освобожденных территориях это больше заметно, чем в Донецке, потому что в столице региона обстрелы продолжаются», — добавил премьер.

Хоценко сообщил, что большой объем работы уже проделан. «Даже несмотря на обстрелы, специалисты продолжают вставлять окна, осуществляется подвоз воды», — уточнил он.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.