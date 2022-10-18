. В Европе раскрыли планы по экономии газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Европе раскрыли планы по экономии газа

В Европе раскрыли планы по экономии газаГлава Еврокомиссии заявила о плане ЕС сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в 2022 году

Евросоюз может сэкономить миллиарды кубометров газа в 2022 году, если будет и дальше придерживаться установленных энергетических мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

Речь идет о диверсификации поставок газа и постепенном отказе от российского топлива. Если Европа продолжит реализовывать план, регион сможет накопить 50 миллиардов кубометров газа, а также получить 65 миллиардов кубометров от альтернативных России поставщиков, уточнила фон дер Ляйен.

Согласно отчету ЕК за последний квартал 2021 года, в прошлом году потребление газа в ЕС выросло на четыре процента в годовом выражении, до 412 миллиардов кубометров. При этом, согласно недавно раскрытым данным Еврокомиссии о ситуации на газовом рынке, во втором квартале 2022 года ЕС сократил потребление топлива на 16 процентов (до 71 миллиарда кубометров) после снижения на 8 процентов в первом квартале (до 130 миллионов кубометров).

Ранее Еврокомиссия анонсировала новые меры по борьбе с энергокризисом, которые должны помочь странам справиться с подорожанием энергоносителей и их дефицитом. Так, ЕК предложила обязать государства блока делиться друг с другом газом в случае чрезвычайной ситуации. Также в мерах присутствует пункт о совместных закупках газа — речь идет об объемах по меньшей мере в 15 процентов от целей по заполнению хранилищ в каждой стране.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Могила Игоря Игошина
Могила Игоря Игошина
В Европе раскрыли планы по экономии газа
В Европе раскрыли планы по экономии газа
Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и демонстрантами
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании

Еще по теме

Европа раскрыла расходы на закупку газа
Минэнерго России ожидает уровень добычи газа в 640 миллиардов кубов
Украина хочет накопить к зиме до 17 млрд кубометров газа
Газпром нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 9,4% c 1 янв по 15 сен