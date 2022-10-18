. В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России
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В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в России

В Минцифры ответили на вопрос о блокировке YouTube в РоссииВ Минцифры заявили, что в России не планируется блокировать YouTube

В Минцифры заявили, что в России не планируется блокировать видеохостинг YouTube. Заявление пресс-службы ведомства передает ТАСС.

В министерстве напомнили, что 28 сентября его глава Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами уже сообщал, что в России не планируется блокировка YouTube. «Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — ответили в пресс-службе на вопрос о возможности блокировки площадки.

18 сентября сенатор Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Сенатор Андрей Климов, в свою очередь, заявил, что к блокировке YouTube нужно подходить взвешенно, и призвал развивать российские ресурсы в цифровом пространстве.

Вопрос о блокировке YouTube был поднят в очередной раз после того, как американская компания Google удалила аккаунт Совета Федерации на YouTube без возможности восстановления. В уведомлении о блокировке указывалось, что удаление связано с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций.

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По материалам: lenta.ru

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