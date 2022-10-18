. В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатров
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В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатров

В Минкульте уточнили число закрывшихся в России кинотеатровМинистерство культуры России: в стране официально закрылись только 43 кинотеатра

В России официально закрылись только 43 кинотеатра после ухода американских мейджоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрия Давиденко.

Как уточнили в ведомстве, регулярные сеансы в России на сегодняшний день проходят в 2136 кинотеатрах и 5319 кинозалах. Показы были остановлены в 103 кинотеатрах. «В настоящее время ежедневный регулярный показ в РФ осуществляется в 2 136 кинотеатрах и 5 319 кинозалах, учитывая, что каждый день проходит несколько сеансов. Сокращение кинотеатральной сети в сравнении с первой неделей 2022 года составило 11,5 процента кинотеатров и 11,3 процента кинозалов. По регистрационным данным ЕАИС официально приостановили кинопоказы 103 кинотеатра и закрылись 43», — рассказал Давиденко.

При этом, по словам Давиденко, доля национальных фильмов в прокате сегодня выше, чем в прошлом году, и составила 54,3 процента. Всего за 2022 год кассовые сборы отечественных фильмов достигли 6,9 миллиарда рублей. Директор департамента кинематографии и цифрового развития отметил, что текущее время представляет возможности для киноотрасли.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что в России с начала специальной военной операции на Украине закрылись чуть более 150 кинотеатров, а 41 процент кинозалов прекратили работу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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