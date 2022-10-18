. В Минобороны Финляндии не исключили возможной экспроприации имущества у россиян

Власти Финляндии при необходимости имеют право экспроприировать имущество у проживающих в стране россиян. Об этом заявил в интервью газете Aamulehti финский министр обороны Антти Кайкконен.

Он отметил, что данная мера может затронуть объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства».

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — процитировало РИА «Новости» министра.

При этом Кайкконен добавил, что не все операции россиян с недвижимостью в Финляндии создают угрозу для безопасности. Однако он не сумел ответить на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос о возможности экспроприации имущества у российских граждан.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 30 сентября официально вступило в силу решение правительства Финляндии о закрытии страны для посещения российскими туристами. При этом ограничение не будет распространяться на поездки по семейным обстоятельствам, по работе, учебе или для получения медицинских услуг.