. В ООН заявили о совершенных ВСУ военных преступлениях против пленных россиян

Вадим Карасев

Комиссия СПЧ ООН признала факты совершения ВСУ военных преступлений против пленных россиян

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили как минимум два военных преступления против российских военнопленных. Данные факты Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине признала в докладе, который был опубликован 18 октября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о двух случаях, которые произошли в марте 2022 года на территории Харьковской и Киевской областей.

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в докладе.

Так, в первом случае украинские военные в населенном пункте Малый Роган Харьковской области с 24 по 26 марта специально выстрелили с близкого расстояния в ноги трем пленным россиянам. Кроме того, один из пострадавших был избит прикладом винтовки, когда его допрашивали.

Второй инцидент произошел 29 марта близ населенного пункта Дмитровка в Киевской области. Тогда боец ВСУ три раза выстрелил с близкого расстояния в российского военного, который до этого уже был ранен. Также на оказавшемся в распоряжении комиссии видео можно увидеть еще нескольких солдат Вооруженных сил России, которые неподвижно лежат поблизости. При этом у одного из них связаны за спиной руки, а на его голове виднеется рана, что может свидетельствовать о том, что он был казнен украинскими военными.

Ранее глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев направил обращение в ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряд других организаций из-за видео, на кадрах которого запечатлены, предположительно, тела казненных мирных жителей Купянска в Харьковской области.

До этого военнослужащий ВСУ Александр Борщ заявил об издевательствах над пленными российскими военными. По его словам, над ними издеваются только националистические батальоны.