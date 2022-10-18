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В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружияПентагон не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия

В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, в настоящее время Соединенные Штаты не видят признаков подготовки Москвы к подобному шагу. Его слова приводит ТАСС.

Он заверил американцев в том, что Пентагон готов отреагировать на возможное применение Россией ядерного оружия и продолжает пристально следить за ситуацией.

«В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие», — отметил Райдер.

Он напомнил, что Москва предупреждена о последствиях подобного решения, добавив, что США в течение многих лет сохраняют мощный потенциал сдерживания и тесно взаимодействуют с союзниками в этом вопросе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил слова Путина о российском ядерном оружии. Он отметил, что Путин неоднократно заявлял, что в ядерной доктрине России предусматриваются лишь ответные меры. По его словам, они призваны не допустить уничтожение страны в результате прямых ядерных ударов или другим типом оружия, которые ставят под угрозу ее существование.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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