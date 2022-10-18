. В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет

В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет

В России оценили последствия продажи Аляски через 50 летДоцент ДВФУ Самойленко считает, что потери РФ от продажи Аляски возрастут через 50 лет

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко в беседе с РИА Новости оценил последствия продажи потери Аляски. По его мнению, они возрастут через 50 лет.

По словам эксперта, потеря природных ресурсов — это очевидный убыток, однако утеряны также определенные геополитические преимущества, например, Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где находится особо богатая экономическая зона в 200 миль.

«Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив — Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики. И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны», — считает Самойленко.

Он добавил, что в настоящее время повышается значимость Арктики, на нее стали обращать внимание все больше стран, поскольку в регионе активно развиваются арктические проекты, прокладываются морские линии в крупнейшие порты Северо-Восточной Азии.

Самойленко заявил, что продажа Аляски принесла России большие экономические потери, в том числе в области судоходства, однако последствия не были очевидны 155 лет назад, они стали ясны только в контексте современных реалий.

Ранее директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов назвал одно из последствий продажи Аляски США в 1867 году, при императоре Александре II за 7,2 миллиона долларов. По его мнению, это привело к современным проблемам с Арктикой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
Марина Девятова крестила двухмесячного сына
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State of Decay
На Xbox Series X | S доступен новый динамический фон — по игре State
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ захотел снова встретиться с Путиным
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Роза Сябитова рассказала о проклятье успешных женщин
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Ани Лорак оказалась неугодной Европе
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алексей Чадов показал своего отца, погибшего много лет назад
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Алла Пугачева не может найти уважение и спокойствие в Израиле
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ольга Бузова не скрывает, что завела себе любовника
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания провидцев сбылись в 2022 году
Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на
Россияне назвали желаемые предметы в школе
Россияне назвали желаемые предметы в школе
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»
Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Еще по теме

США и Канада запретили добычу нефти и газа в обширных районах Арктики
Посольство: Аляска настроена на развитие отношений с Россией
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
Актёр Александр Самойленко стал отцом в четвёртый раз