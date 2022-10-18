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В России предложили создать «честную» альтернативу Twitter

В России предложили создать «честную» альтернативу TwitterПостпред РФ в Вене Ульянов призвал создать российскую «честную» альтернативу Twitter

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил создать в стране «более честную и надежную» альтернативу Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

«Уже на протяжении нескольких недель вновь Twitter де-факто блокирует мой аккаунт. Это продолжается с середины марта. На самом деле, настало время России создать альтернативу, более честную и надежную», — призвал российский постпред.

В сентябре Ульянов сообщал, что его Twitter-аккаунт неоднократно оказывался в теневом бане. Он объяснил эту тенденцию ограничениями свободы печати в США и назвал подобные решения признаком слабости.

Ранее Ульянов обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ. Постпред уточнил, что речь шла о возможном визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.

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По материалам: lenta.ru

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