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В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь

В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь«Ведомости»: стоимость тарифов на сотовую связь вырастет в 2023 году на 10-15 процентов

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15 процентов, спрогнозировали в агентстве Telecom Daily. Об этом пишут «Ведомости».

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Аналогичные цифры подтвердили и эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что рост цен будет связан с необходимостью закупки подсанкционного оборудования.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что темпы роста цен в России остаются низкими. По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 4 процентов в 2024 году.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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