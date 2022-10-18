. В России введут универсальное пособие для семей с детьми
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В России введут универсальное пособие для семей с детьми

В России введут универсальное пособие для семей с детьми

В России собираются ввести универсальное пособие для семей с детьми и беременных женщин. Такие законопроекты (№ 201623-8 и № 201624-8) Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 октября.

По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, законопроекты разработаны по поручению Президента, данному в Послании Федеральному собранию в 2020 году. Глава государства поручил создать эффективную и масштабную систему поддержки семей. С тех пор в России ввели ежемесячные выплаты на детей от 3 до 17 лет, ежемесячные выплаты беременным женщинам.

«Эти меры предоставляются малообеспеченным семьям при их среднедушевом доходе менее одного прожиточного минимума на душу населения, при назначении применяется комплексная оценка нуждаемости, — пояснил Пудов. — При этом все выплаты предоставляют на принципах социального казначейства, то есть по одному заявлению и на одинаковых условиях в целом по России».

Но для детей до трех лет отсутствует единая система поддержки, а при рождении второго ребенка предоставляются только средства из материнского капитала, отметил Андрей Пудов. Если же семья потратила маткапитал на жилье, то у нее вообще нет никакой поддержки. На третьего ребенка пособие предоставляют не во всех регионах.


Для создания единого подхода в предоставлении мер поддержки нуждающимся семьям предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет, объединив все действующие меры. Речь идет, в том числе, о пособиях на детей до полутора лет, выплатах беременным, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего детей до достижения трех лет, пособия на детей от 3 до 17 лет. Это позволит создать целостную систему поддержки семей, которая будет предоставляться по принципу социального казначейства и одного окна.

Для оформления универсального пособия нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично в МФЦ либо через Фонд социального страхования. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на каждого ребенка.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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