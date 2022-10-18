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В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию

В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию«Ъ»: Минэнерго планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию в регионах России

Минэнерго планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию в регионах России и отложить отмену льгот, запланированную с 1 января 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время шесть кавказских республик (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия), Тува, Бурятия и Карелия платят за электричество по сниженным тарифам. Таким образом власти надеялись решить проблемы роста задолженностей.

Изначально перевод на рыночные ставки планировался в 2015 года, но несколько раз откладывался. В указанных регионах все потребители покупают электроэнергию по регулируемым договорам, а не по рыночным ценам, что увеличивает нагрузку на коммерческих потребителей.

По текущему закону предполагалось сократить объем покупки по таким договорам с 2023 года на 10 процентов ежегодно. Но Минэнерго намерено запустить либерализацию регулирования только с 1 января 2025 года.

Ранее в России решили поднять тарифы ЖКХ раньше запланированного. Цены на коммунальные услуги собрались проиндексировать 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года. В 2022 году тарифы ЖКХ повысят дважды, после правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. Отмечается, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девяти процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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