. Ванга, Нострадамус, Мессинг и Перуанские шаманы: какие предсказания провидцев сбылись в 2022 году

Известные провидцы сумели предсказать многие события, как печальные, так и счастливые. Самые тревожные из них всегда вызывали волну паники. В последнее время люди вновь стали обращать внимание на слова болгарской ясновидящей Ванги, французского прорицателя Нострадамуса и даже Перуанских шаманов. Это связано с потерей стабильности в мировых масштабах и страхом о будущем. Выясним, какие предсказания сбылись в текущем 2022 году, а какие остались в разряде гипотетических возможностей.

Какие предсказания Ванги сбылись

Знаменитая ясновидящая говорила о важном периоде, который наступит в 2022 году. Миру предстоит перенести множество испытаний, потому что старый миропорядок пошатнется. Особенно сложными будут два месяца — февраль и декабрь. Договоренности окажутся недействительными и государства погрузятся в кризис.





Ванга предполагала, что в текущем году будут разорваны отношения между нашей страной и США, что станет безусловным плюсом для развития экономики России. Что касается отношений с другими странами, то они будут крайне полярными. С такими государствами, как Китай, будет налажена торговля, а с западными странами отношения будут только ухудшаться. Кроме того, Россия, считала провидица, сможет еще больше расширить свои границы.

Что можно сказать о достоверности данных пророчеств? Февраль действительно показал, как в один момент привычный мир может рухнуть. А недавно стало известно, что прирост территорий — это не фантазия, а реальность: был подписан договор о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В целом, почти все слова Ванги оказались правдой. Однако что касается декабря, то нам лишь предстоит узнать, каким будет этот месяц.

Сбылись ли предсказания Нострадамуса

Французский врач, алхимик, астролог, писатель и поэт Нострадамус полагал, что 2022 год запомнится природными катаклизмами и разрушительными войнами. Во многие страны придут разруха и голод. Но, несмотря на пессимистичные ожидания, страны все же смогут подписать мирные соглашения и прекратить кровопролитие.

Расшифровывая катрены провидца, можно уловить намек на какую-то опасность в декабре, идущую с неба. Возможно, он предвидел падение астероида.

Также Нострадамус указывал на внезапную кончину видного политика, которая потрясет мир. В 2022 году американская валюта окончательно потеряет свои позиции из-за неконтролируемого уровня инфляции. Конечно, в стихах Нострадамуса нет прямого указания на это, но мы можем интерпретировать его слова исходя из сегодняшней реальности.





Предсказания о природных катаклизмах действительно сбылись. Новостные ленты обновляются сообщениями о цунами, землетрясениях и прочих стихийных бедствиях. Кончина политического деятеля — королевы Великобритании Елизаветы — действительно сотрясла мир и особенно англоговорящее общество.

О курсе доллара пока говорить рано, как и о каких-либо мирных соглашениях. О предсказаниях на декабрь 2022 года нам только еще предстоит узнать.

Пророчества Вольфа Мессинга

Артист и предсказатель Вольф Мессинг видел 2022 год для России в не самых радужных цветах. Произойдет разрыв отношений с одними странами и укрепление с другими. Однако удастся избежать любых военных столкновений, причем даже при расширении границ государства. По мнению Мессинга, конец года будет отмечен стабилизацией обстановки на всех направлениях.

Как видим, предсказания провидца довольно неточные. Начало СВО свело на нет надежды на мирное урегулирование конфликта. Сбылись лишь слова о присоединении новых территорий.

Сбылись ли в 2022 году предсказания Перуанских шаманов

В последний день уходящего года шаманы из Перу проводят странные ритуалы, направленные на предсказания о ближайшем будущем. Так, на 2022 год они дали такое пророчество: экономическая турбулентность по всему миру, а вирус, пугавший нас последние 2 года, будет постепенно слабеть, пока не исчезнет вовсе.





Что касается отношений славянских государств, то они потихоньку стабилизируются, и не в последнюю очередь благодаря древним обрядам самих шаманов.

Экономические трудности действительно продолжают набирать обороты, однако для того, чтобы их предвидеть, вовсе не надо быть шаманом или предсказателем. Слова о коронавирусе можно счесть правдивыми, потому что заболевание уже не столь агрессивно атакует людей. А вот что касается благополучного разрешения политического противостояния, то пока о нем говорить рано.