. Василиса Володина назвала россиянам дату наивысшего накала страстей в 2022 году
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Василиса Володина назвала россиянам дату наивысшего накала страстей в 2022 году

Василиса Володина назвала россиянам дату наивысшего накала страстей в 2022 году

Сейчас Россия переживает не самый легкий период, поэтому многие жители страны нуждаются в хороших и позитивных новостях. В последнее время астрологи то и дело предупреждают население о грядущем сложном периоде. Однако недавно, после прогноза главного астролога Первого канала Василисы Володиной, появился светлый лучик на этом темном горизонте. Помимо этого, она назвала дату наивысшего накала страстей в 2022 году.

Когда будет наивысший накал в 2022 году по прогнозу Василисы Володиной

Громкое заявление она сделала для своих подписчиков в социальных сетях. Женщина озвучила, когда ожидается самый сложный период в 2022 году и подробно рассказала о дате его окончания.


По мнению российского астролога, ситуацию усугубит солнечное затмение, которое ожидается 25 октября 2022 года. Володина отметила, что оно пройдет в созвездии Скорпиона. Многие столкнутся со сложным периодом. Однако, по словам астролога, если человеку удастся продержаться, то дальше все будет спокойно.

Предстоящий период в конце октября нынешнего года будет непростым для многих. Главное, проявить стойкость и уверенность в завтрашнем дне. Если у вас было запланировано что-то важное на это время, не стоит от этого отказываться. Да, придется нелегко, но главное, действовать, а не сидеть сложа руки.

Когда завершится сложный период

Василиса Володина предупредила о том, что накал продлится до следующего месяца и завершится вместе с лунным затмением. Произойдет это 8 ноября 2022 года.

По словам астролога, россиянам в это время придется нелегко. Именно поэтому специалист порекомендовала проявить всю силу своего характера и духа. Только стойкость и терпение помогут с достоинством преодолеть предстоящий нелегкий период в жизни.


Василиса Володина отметила, что когда наивысший накала будет позади, многие смогут спокойно выдохнуть и вернуться к своей привычной жизни. Главный астролог Первого канала посоветовала не откладывать на потом все важные дела. По возможности свободное время лучше потратить на составление планов на ближайшее будущее.

О том, что именно ожидает россиян и в чем будет проявляться наивысший пик, Василиса Володина не рассказала. Поэтому остается только дождаться начала солнечного затмения.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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