. Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки
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Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки

Василиса Володина предсказала ухудшение обстановки
Астролог Василиса Володина рассказала, чем могу грозить лунные затмения. В ночь на 17 октября над Москвой взошла кроваво-красная Луна, что изрядно напугало жителей столицы, решивших, что это зловещее предзнаменование, предупреждающее о серьезных неприятностях, ожидающих нашу страну. Однако известный астролог Василиса Володина поспешила успокоить граждан и сделать собственный прогноз на ближайшие осень, зиму и весну. Звезда шоу «Давай поженимся!» уточнила, что красная Луна – это просто «метеорологическое явление» и бояться ее нет смысла. А вот чего стоит опасаться, так это грядущей череды лунных затмений, которые повлияют на ситуацию в стране и мире, и, возможно, не в лучшую сторону. «Период, который потребует осторожности и внимания. Это один из ключевых моментов, после которого принятые политические решения будут формировать повестку уже по-другому. То есть в такой момент может, к сожалению, произойти эскалация конфликта, а могут быть достигнуты какие-то договоренности», — объяснила Володина.
Астролог уточнила, что особенно тревожными и неопределенными будут следующие две недели, а в ноябре появится некая стабильность, и эта «передышка» продлится до весны. «От того, что произойдет в эти две недели, зависит, как мы с вами доживем дальше, до весны. Весной будет еще одна такая важная точка, развилка», — добавила звезда «Давай поженимся!» в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль». Напомним, ранее Володина посоветовала людям в ближайшую неделю жить максимально скрытно и меньше контактировать с окружающими. По ее мнению, тех, кто «правильно спрятался», ждут меньшие потрясения.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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