. Василиса Володина в гороскопе на 19 октября 2022 года предсказывает знакам зодиака болезненные конфликты в кругу семьи

Конфликты могут 19 октября 2022 года принести в жизнь знаков зодиака неприятные моменты. Гороскоп позволит своевременно обойти ловушки судьбы и не усугубить ситуацию. Знакам зодиака придется прислушаться к советам астролога Василисы Володиной и рискнуть добиться своего.

Чего ожидать созвездиям стихии Огня 19 октября 2022 года





Стрелец

Любые рискованные движения могут оказать положительное влияние на происходящие события. Стрельцам необходимо обратить внимание на коммерческие вопросы, именно в этом направлении их ожидает удача. При бодром настроении этот знак может уделить время правильным физическим нагрузкам, что поможет им оставаться в тонусе и прекрасном расположении духа. Астрологи настаивают взять за правило периодически посещать тренажёрные залы и как можно больше гулять на свежем воздухе.

Лев

Не нужно своё внимание распределять на все дела одновременно, так как это не даст нужного результата. Львам необходимо сосредоточиться на самом главном и отказаться от маленьких дел, которые будут только отбирать их драгоценное время. Контакты с окружающим миром помогут приблизиться к цели и откроют дорогу для новых возможностей. Но рассчитывать на то, что все пройдет гладко, не стоит, так как будет непросто реализовать задуманное.

Овен

Главным вопросом дня окажутся материальные блага. Овнам придется не только отстаивать собственные интересы, но и быстро реагировать на происходящее. Прежде чем разделить мнение окружающих, стоит запомнить, что они смотрят на все с другой стороны, что не всегда подходит другим людям. Внимательность для них лишней не будет, она поможет избежать негативных последствий.

Василиса Володина поведала о главном 19 октября в жизни знаков воздушной стихии





Весы

В личной жизни представителей данного знака много неприятных поворотов судьбы, которые легко могут принять не самую благоприятную форму. Если Весы не смогут найти точки соприкосновения с партнёром, то это может окончиться для их пары разрывом. Володина советует обратить внимание на здоровье Весов, есть риск простудных заболеваний.

Водолей

В семейных отношениях с близкими людьми придется проявить осторожность, так как велика вероятность конфликтов, которые окончатся негативно для них в первую очередь. Василиса Володина рекомендует быть бдительными по отношению к своему самочувствию, велик риск простудиться или хронические болезни напомнят о себе.

Близнецы

В профессиональной сфере будут наблюдаться неблагоприятные процессы, которые негативно скажутся на их будущем. В финансовых вопросах придётся быть бдительными, иначе Близнецы могут потерять существенную сумму денег. Василиса Володина рекомендует отказаться от активности в общении с окружающими и не давать ложных надежд.

Что Василиса Володина прогнозирует 19 октября знакам стихии Воды





Рак

У данного знака зодиака намечается в данный период времени множество перспектив. Ракам придется приложить много усилий, чтобы осуществить желаемые цели. Дела обещают идти как нельзя хорошо, что весьма взбодрит Раков и воодушевит. Только дипломатические методы принесут этому знаку положительный результат.

Рыбы

Для того чтобы реализовать свои планы, представителям данного зодиака придется приложить все силы и все свое обаяние. Этот день Василиса Володина советует посвятить планированию дальнейших действий и работе над ошибки, которые уже допущены. Только при таком раскладе Рыбы приблизятся хоть чуть-чуть к желаемому.

Скорпион

Не время для откровений, представителям знака следует с осторожностью отнестись к тому, что они говорят, а главное – кому. Все проекты должны быть под девизом «секретно», только так они будут иметь шанс на успех. В душе Скорпионов беспорядок, который они компенсируют розовыми очками. Но уже в этот день реальность вещей сможет их озадачить.

Что Василиса Володина прогнозирует 19 октября созвездиям стихии Земли





Дева

У данного знака есть определенные принципы, которые они чтят, причем отказываться от них не время. Астролог советует быть ближе к близким людям, которые нуждаются в их обществе и поддержке. Родные с достоинством оценят все, что они для них делают. Девы могут высказать свое мнение и даже настоять на чем-либо, но делать это лучше после обеда.

Козерог

Прекрасное время, чтобы заняться любовными делами. Все преграды им окажутся по плечу, поэтому Козероги смогут смело воплотить в жизнь все задуманное. Им необходимо в полной мере включить свое обаяние, которое очарует любого собеседника и облегчит им жизнь. Ничего не будет мешать Козерогам заполучить желаемое.

Телец

На горизонте данного знака неожиданно появятся приятные перспективы, которые откроют перед ними двери в реальную мечту. Тельцам необходимо максимально включиться в работу и продумать свои действия четко и отлажено. После того как победа будет у них в руках, можно утешить не только внутренние потребности, но и уделить внимание телу.