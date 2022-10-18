. Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой

Актер Вячеслав Манучаров в жесткой форме раскритиковал элиту, которая зарабатывала гигантские деньги здесь, а теперь сбежала из страны. Артист сформулировал свое отношение к автору песен Семену Слепакову. Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в микроблоге прошелся по автору песен и продюсеру Семену Слепакову, назвав его крысой, сбежавшей с корабля. «История с Семеном Слепаковым — еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну. Напротив, набирает мощь и движется по намеченному курсу», — написал Вячеслав Манучаров.Манучаров напомнил также, что Слепаков зарабатывал огромные суммы, являясь лицом телеканала ТНТ. Помимо этого, по сведениям Манучарова, Слепаков получал деньги на реализацию своих проектов. «Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 000 000», — добавил Вячеслав Манучаров. Напомним, Семен Слепаков не так давно покинул Россию. По некоторым данным, шоумен обосновался в Израиле.