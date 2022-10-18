. Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой

Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Актер Вячеслав Манучаров в жесткой форме раскритиковал элиту, которая зарабатывала гигантские деньги здесь, а теперь сбежала из страны. Артист сформулировал свое отношение к автору песен Семену Слепакову. Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в микроблоге прошелся по автору песен и продюсеру Семену Слепакову, назвав его крысой, сбежавшей с корабля. «История с Семеном Слепаковым — еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну. Напротив, набирает мощь и движется по намеченному курсу», — написал Вячеслав Манучаров.
Манучаров напомнил также, что Слепаков зарабатывал огромные суммы, являясь лицом телеканала ТНТ. Помимо этого, по сведениям Манучарова, Слепаков получал деньги на реализацию своих проектов. «Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 000 000», — добавил Вячеслав Манучаров. Напомним, Семен Слепаков не так давно покинул Россию. По некоторым данным, шоумен обосновался в Израиле.
# Шоу-бизнес Манучаров Вячеслав
По материалам: z-aya

Последние новости

Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Филипп Киркоров рассказал о своем мистическом даре
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Альбина Джанабаева спустя полгода вышла на связь и сделала заявление
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Вячеслав Манучаров назвал Слепакова крысой
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой ресторан
Старшие дочки Валерия Меладзе решили открыть в центре столицы свой
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Могила Игоря Игошина
Могила Игоря Игошина
В Европе раскрыли планы по экономии газа
В Европе раскрыли планы по экономии газа
Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
Давид Гетта показал вид, который вдохновляет его на создание музыки
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и демонстрантами
На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера
Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об издевательствах над ребенком
На умершего 43 года назад дядю принца Филиппа завели дело об
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться
«Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании

Еще по теме

По Максиму Галкину прошелся Манучаров
Вячеслав Манучаров: «Я профессионально играю Деда Мороза»
Актер Вячеслав Манучаров стал отцом в третий раз
Семен Слепаков взорвал Instagram уничижительным гимном Ольге Бузовой