. Влад Топалов заседает в Госдуме

Певец Влад Топалов начал заниматься экономическими вопросами. Пока Регина Тодоренко выкладывается на тренировках и выступлениях в шоу «Ледниковый период», где она вновь катается в паре с Александром Энбертом, ее супруг Влад Топалов осваивает новое занятие – он работает на благо общества. Экс-солист группы Smash!! похвастался, что часто бывает в Государственной думе, где обсуждает проблемы регулирования в России операций с криптовалютой. Как выяснилось, в законодательный орган певца позвали на правах эксперта. «Продолжаем заседания Экспертного Совета рабочей группы «По вопросу законодательного регулирования криптовалют», членом которого я являюсь. Движение есть. И это говорит о позитивной риторике. Хорошо, что есть площадки для участников рынка и инвесторов, где можно обсудить тематику и развитие индустрии», — отчитался артист.В Сети с сомнением отнеслись к внезапному превращению музыканта в экономиста и напомнили, что не так давно семья Топалова понесла существенные потери из-за криптовалюты, что говорит о его некомпетентности. «Помнится, год назад Тодоренко призналась, что потеряла почти три миллиона рублей, вложившись в крипту. Интересно, где в этот момент был муж-эксперт?», — поддели артиста интернет-пользователи. Над Топаловым посмеялась даже Ксения Собчак, тоже пробующая осваивать мир криптовалюты. Журналистка пошутила, что на свой недавний мини-курс, прошедший в Дубае, ей следовало бы пригласить Влада в качестве эксперта.