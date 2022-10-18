. Власти назвали размер компенсаций семьям погибших и пострадавшим в Ейске

Вадим Карасев

Кубанские власти пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших в Ейске

Семьям погибших в результате падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края выплатят по миллиону рублей, пострадавшие получат компенсации за вред здоровью и утрату имущества. Такое обещание дали кубанские власти, передает ТАСС.

До этого в Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34.

Число жертв ЧП в Ейске увеличилось до 14 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины. Его личность еще предстоит установить, поскольку труп сильно обгорел.

Кроме того, еще 19 человек получили ранения, четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска. В МЧС России ранее докладывали о 13 погибших, среди которых трое детей.

Самолет Су-34 рухнул во дворе жилого дома в Ейске 17 октября. Воздушное судно загорелось, после чего огонь перекинулся на здание многоэтажки.

Следственный комитет России начал расследование дела о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.