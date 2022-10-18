. Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ

Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТСпикер Госдумы Володин заявил, что штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей для физических лиц. Такие цифры назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Спикер отметил, что в ранее запущенном им опросе по данной теме приняли участие свыше 1 миллиона 680 тысяч человек, большинство россиян поддержали необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Володин пояснил, что 27 октября нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Основные положения документа — в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещается: пропаганда ЛГБТ,
пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола», — перечислил он.

По словам Володина, штрафы для юридических лиц могут достигать до 10 миллионов рублей.

Ранее на парламентских чтениях в Госдуме глава СПЧ Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не ограничивает на свободу слова.

13 октября глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Лошади, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Лошади, чтобы обрести
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на «Северных потоках»
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на
Когда у тебя золотые руки и ты можешь сделать все, что угодно
Когда у тебя золотые руки и ты можешь сделать все, что угодно
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы МАИА-01
Больницы Башкортостана получили новые анестезиологические комплексы
Журналистка пожаловалась на потерю работы и угрозы после фильма о Донбассе
Журналистка пожаловалась на потерю работы и угрозы после фильма о
В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию
В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию
Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией Крыма
Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией
Жена показала, как сейчас живет больной Брюс Уиллис (6 фото + видео)
Жена показала, как сейчас живет больной Брюс Уиллис (6 фото + видео)
Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта
Черкасов прилюдно высмеял желание Бухынбалтэ стать ведущей проекта

Топ на сегодня

ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в мобилизации
Арестованному экс-кандидату в губернаторы Приморья отказали в
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Попкорн Шура, покинувший шоу «Маска. Танцы»: «Все испортило ужасное и безответственное отношение одного артиста»
Попкорн Шура, покинувший шоу «Маска. Танцы»: «Все испортило ужасное и

Еще по теме

В Госдуме обсудят законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ
Соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ объяснила суть инициативы
Хинштейн рассказал, что относится к пропаганде ЛГБТ и нетрадиционности
Суд оштрафовал иркутянку на 25 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в соцсетях