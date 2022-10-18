. Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ

Вадим Карасев

Спикер Госдумы Володин заявил, что штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей для физических лиц. Такие цифры назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Спикер отметил, что в ранее запущенном им опросе по данной теме приняли участие свыше 1 миллиона 680 тысяч человек, большинство россиян поддержали необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Володин пояснил, что 27 октября нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Основные положения документа — в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещается: пропаганда ЛГБТ,

пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола», — перечислил он.

По словам Володина, штрафы для юридических лиц могут достигать до 10 миллионов рублей.

Ранее на парламентских чтениях в Госдуме глава СПЧ Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не ограничивает на свободу слова.

13 октября глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.